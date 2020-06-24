اجواء معتدلة الحرارة ومناسبة للنزهة في معظم المناطق

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء في اليومين المقبلين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، والأغوار الجنوبية 38 – 22، والبحر الميت 38 – 23، وخليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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