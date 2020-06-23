فخار يكسّر بعضه.. ابو مالك التلي يشعل معارك تصفية دامية بين "هيئة تحرير الشام" وعدة فصائل ارهابية منافسة في ادلب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:53
تكذيب شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني