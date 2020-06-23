فخار يكسّر بعضه.. ابو مالك التلي يشعل معارك تصفية دامية بين "هيئة تحرير الشام" وعدة فصائل ارهابية منافسة في ادلب
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جرينتش+2 05:52
المعلم: “قانون قيصر” يستهدف لقمة عيش السوريين وفتح الباب لعودة الإرهاب، لكننا قادرون على التصدي له

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