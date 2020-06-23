البحث الجنائي يعيد آلاف الدنانير سُرقت من مركبة في عمان

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي، من إعادة مبلغ 23 ألف دينار سرقت من داخل مركبة في العاصمة عمان بعد إلقاء القبض على السارق.

كما ألقت كوادر البحث الجنائي في الزرقاء، القبض على شخص طعن سيدة في مدينة الزرقاء وسرق منها مبلغاً مالياً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيانامس الاثنين، إن بلاغاً ورد لشعبة بحث جنائي العاصمة حول قيام شخص مجهول بسرقة 23 ألف دينار من داخل إحدى المركبات التابعة لإحدى الشركات.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وخلال وقت قياسي تمكن المحققون من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب السرقة وألقي القبض عليه وتم ضبط كامل المبلغ المسروق بعد أن اعترف بدفنه بفناء منزله.

وفي محافظة الزرقاء، قال الناطق الإعلامي إن بلاغاً ورد أمس بتعرض سيدة للاعتداء بواسطة أداة حادة من قبل شخص مجهول بقصد السرقة وسرق منها مبلغاً ماليا، وتم إسعافها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشر العاملون في قسم بحث جنائي الزرقاء التحقيق في القضية حيث تمكنوا من تحديد هوية المعتدي وألقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

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