فخار يكسّر بعضه.. ابو مالك التلي يشعل معارك تصفية دامية بين "هيئة تحرير الشام" وعدة فصائل ارهابية منافسة في ادلب
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جرينتش+2 05:52
استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات برصاص العدو قرب القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

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