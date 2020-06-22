وفقا لما ورد في كتاب بولتون.. ترامب يبدي استعداد امريكا لدعم هجوم اسرائيلي ضد ايران عام 2017

افادت تقارير اعلامية ان المستشار الامن القومي السابق للرئيس ترامب، جون بولتون والذي تمت اقالته العام الماضي، قد كشف في كتابه كيف ابدى الرئيس الامريكي رغبة واستعداد لدعم هجوم اسرائيلي على ايران.

ويصف بولتون في الكتاب الذي اطلق عليه “في الغرفة التي يحدث بها هذا” والمتوقع ان ينشر هذا الاسبوع، كيف ابدى الرئيس الامريكي ملاحظات المحت لتأييد محتمل لهذه العملية وذلك خلال اجتماع جرى عام 2017.

بولتون في هذا الاجتماع لم يكن يشغل بعد المنصب الذي اقيل منه العام الماضي، لكنه شارك في الاجتماع الذي حضره الرئيس، وفي مرحلة معينة تم التطرق الى قضية اسرائيل، وقال :”حذرت الرئيس ان لا يضيع جهوده السياسية في محاولة حل ازمة المراوغة بين اسرائيل والعالم العربي. حذرته ايضا من دعم نقل السفارة الامريكية الى القدس، وبذلك عمليا الاعتراف بمكانة القدس كعاصمة اسرائيل”.

وتابع بولتون ايضا :”بموضوع ايران، حذرت ترامب واوصيته الانسحاب بسرعة من الاتفاق النووي. واوضحت له ان استعمال القوة مع الملف النووي الايراني هو الاحتمال الاخير الذي بقي للولايات المتحدة” ،

بولتون لم يتطرق الى استخدام القوة من جانب اسرائيل، لكنه اشار الى ان الرئيس تطرق الى الامكانية في اجتماع قال خلاله انه سيدعم نتنياهو ان قرر اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ونقل بولتون عن الرئيس ترامب قوله ان اسرائيل لا تستطيع القيام بعملية عسكرية ضد ايران لوحدها بسبب عدم توفر الموارد والقدرات الكافية، خصوصا في سيناريو تقوم فيه دول عربية بدعم ايران.

كما كشف بولتون ايضا ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول في شهر اب 2019 على مدار ساعات الاتصال مع الرئيس ترامب هاتفيا لمطالبته عدم الاجتماع مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا، لكن محاولاته باءت بالفشل. بولتون قال في كتابه ان الذي منع اجراء المكالمة بين نتنياهو وترامب كان كبير مستشاريه جاريد كوشنير.

الاعلان عن نشر كتاب بولتون اثار ضجة في واشنطن، حيث تطرق كل من الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو الى الموضوع، وكتب ترامب بسلسلة تغريدات “كتاب جو بولتون المجنون مركب من الاكاذيب والقصص الكاذبة، لقد قال امورا جيده عني حتى اليوم الذي قمت به باقالته”.

وفي تغريدة اخرى كتب:”بولتون احمق وممل ومتذمر وفقط اراد الخروج للحرب. لم يكن لديه اي فهم، تم نفيه والقاءه بعيدا بفرح، اي غبي هذا”. وفي اخرى قال “ايضا الرئيس بوش قام باقالته، بولتون غير كفؤ”. بعد يوم من هذا تطرق بومبيو الى الكتاب ووصف بولتون “بالخائن”.