وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1042
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جرينتش+2 10:45
وفقا لما ورد في كتاب بولتون.. ترامب يبدي استعداد امريكا لدعم هجوم اسرائيلي ضد ايران عام 2017

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