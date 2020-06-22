توقيف محاسب قانوني وآخر غش في أعمال المقاولة

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف اثنين على خلفية قضيتي فساد؛ أحدهما لمدة أسبوع والثاني لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، اليوم الاثنين، إنه تمّ توقيف الأول لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل البلقاء بجرم الاحتيال بقيمة خمسة ملايين دينار، وهو أحد مدققي حسابات الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة.

فيما قرر توقيف الثاني لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء بجرم جناية الغش في أعمال المقاولة بمشروع السلط الدائري.

وأشار المصدر إلى انه المهندس المشرف على تنفيذ العطاء.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة