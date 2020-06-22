افلح السيسي ان صدق.. مصر تعلن كيف تتصرف مع إثيوبيا إذا فشل مجلس الأمن بحل أزمة سد النهضة

وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1042
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