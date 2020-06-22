اجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة بباقي مناطق المملكة

تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية اليوم، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء غدا صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، في حين يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 14، وفي مرتفعات الشراة 29 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، والأغوار الجنوبية 40 – 26، والبحر الميت 39 – 26، وخليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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