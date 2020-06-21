أعلن مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، اليوم الأحد، عن وصول الدفعة الأولى من الأردنيين العائدين من فلسطين المحتلة وعددهم 180 أردنياً.

وقال الفراية لقناة “المملكة”، إنه “سيتم تطبيق الحجر الإلزامي على جميع العائدين في الفنادق”.

وأوضح في وقت سابق، أن “المرحلة 3 من عودة الأردنيين من الخارج مستمرة، حيث تم استقبال 5200 شخص، منهم 1500 تم الحجر عليهم في منطقة البحر الميت، والباقي في فنادق عمّان”.

وأضاف أنه تم نقل 400 شخص قادمين من المعابر البرية، من السعودية، 200 شخص من سوريا ولبنان، و115 من العراق.

وبين، أنّ آخر دفعة من المرحلة الثالثة ستكون من العاصمة القطرية الدوحة يوم الاربعاء المقبل.

وأعلن الفراية عن إطلاق منصة إلكترونية لنقل الأردنيين عبر المنافذ البحرية والبرية، وتحديدا من دول جوار الأردن، يضاف لها لبنان.

وحددت العودة عبر منافذ حدود جابر والعمري والكرامة وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين، إضافة إلى ميناء العقبة.

وأكد عدم السماح بالدخول لأي مواطن لم يحصل على الموافقة المسبقة لعودته عبر المنافذ البرية أو البحرية.