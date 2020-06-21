وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة لاستكمال معاملات المنح والقروض

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 الذين أعلنت أسماؤهم ضمن النتائج النهائية لقوائم المرشحين، إلى استكمال الكفالات العدلية بسرعة واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق.

ونبهت الوزارة، في بيان اليوم الاحد، الطلبة إلى سرعة استكمال معاملاتهم حسب نوع الاستفادة الموجودة على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (www.dsamohe.gov.jo) وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليهما إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تموز المقبل، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفا ويفقد حقه في الترشيح، كما أن أي طالب تم اعتباره مسددا لرسوم الفصلين الثاني والصيفي بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم يقم بتسليم الوثائق المطلوبة منه في الموعد المحدد، سيتم مطالبته من الجامعة بتسديد رسوم هذين الفصلين.

يشار إلى ان وزارة العدل أعلنت أن بإمكان الطالب تنظيم كفالة عدلية إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط (https://services.moj.gov.jo/signin) ثم مراجعة كاتب العدل لتوقيع الكفالة العدلية حسب الأصول.

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