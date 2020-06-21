هل بدأت الحرب الاهلية الامريكية؟؟.. قتيل وجريح في سياتل امس، وقتيل و11 جريحا في مينيابوليس اليوم/ فيديو

المصدر RT

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها في “تويتر” أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة هينيبين، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.

وقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث، تظهر واجهة مسرح Landmark ومحل تجاري مجاور، وقد تعرضا لإطلاق الرصاص على ما يبدو.

وتظهر اللقطات عناصر للشرطة في موقع الحادث، ويحاول بعضهم مساعدة أحد المصابين.

ونشر نشطاء تسجيلا صوتيا يوثق اتصالات بين ضباط الشرطة، حيث أكدوا أن البحث جار عن مشتبه فيه وهو من ذوي البشرة السمراء ولديه أسنان ذهبية.

ولا يزال التوتر مستمرا في مينيابوليس منذ أواخر أبريل الماضي، عندما تحولت المدينة إلى معقل للاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت مختلف أنحاء الولايات المتحدة على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه هناك.

مقتل احد المحتجين في مدينة سياتل

امس السبت، أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية عن فتحها تحقيقا في مقتل شخص بالرصاص، وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية.

وذكرت الشرطة، أن “المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الـ8 من يونيو الجاري”.

وقالت، إن “المشتبه به أو المشتبه بهم فروا من موقع إطلاق الرصاص”.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم مستشفى “هاربرفيو”، “استقبال شخصين في الساعات الأولى من صباح امس السبت توفي أحدهما (19 عاما) بعد وصوله بوقت قصير، بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة الرعاية الفائقة”.

Minneapolis’te silahlı saldırı!

1 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de yaralandığı belirtliyor. pic.twitter.com/OABRS1qNVr — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) June 21, 2020