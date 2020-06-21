“مكافحة الفساد” تنفي مداهمة منزل رئيس وزراء أسبق، والنسور يفند مزاعم منع سفره والحجز على ممتلكاته



عمان 21 حزيران ( بترا)- نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم “الاحد” أن تكون كوادر الهيئة قد داهمت منزل رئيس وزراء أسبق .

وكان رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور قد علق، في وقت سابق، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض منع السفر والحجز على اموال رئيس وزراء سابق.

وقال النسور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

انطلقت الأبواق الفّارة هذه الأيام تشملنا بتغطيتها المألوفة والمكرورةِ والممجوجة، ولاقت تلك التغطيةُ تَصْديَةً من بعض الذباب الإلكترونيّ المحليّ. وآخر مزاعمهم منع السفر، وتفتيش المنزل، والحجز على ما نملك.

وأنا، وغيري ممن خدم في أصعبِ الظروفِ وأخطرها وأقساها وأطولِها معتادون على هذا وأكثر، وقد بلوناه سِنين طوالاً لا نلقي لهم بالاً، ولا نعيرهم اهتماماً.

ويعلم كل ذي اطلاع أننا طالما تجاهلنا كل مسيء وذي غرض، وأننا خلال سنوات طوال من الخدمة وخاصةً في لهيب الربيع العربي لم يسبق أن قدمنا أحداً للمحكمة بسبب من إساءة شخصية أو قدح أو تلفيق تهم، مهما قلت أو كثرت.

وأنا على كل حال أتأسّى بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي مقدمة هؤلاء رأس العرب وسيد هامات الأمة.