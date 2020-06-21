ما زالت تغلق مناسك الحج والعمرة.. السعودية تعلن عودة فتح دور السينما بعد إغلاق 3 أشهر

رغم انها ما زالت تغلق مناسك الحج والعمرة، تستعد السعودية، لإعادة فتح دور السينما من جديد، بعد إغلاق دام 3 أشهر، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الأحد، عن عودة عرض الأفلام في دور السينما.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عودة الحياة إلى السينما، ستترافق مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع العدوى بين رواد دور العرض.

وطالبت الهيئة جميع مشغلي دور السينما في السعودية، بضرورة الالتزام بما تضمنه دليلها الإرشادي لعودة نشاط السينما من تدابير وإجراءات وقائية.

وقد اشترطت الهيئة على دور السينما في المملكة، وضع ملصقات أرضية أو علامات واضحة لأماكن الوقوف بحيث تضمن تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين في مناطق الانتظار مثل المداخل، وأماكن بيع التذاكر، وأماكن بيع المأكولات والمشروبات، أو دورات المياه.

كما اشترطت تصميم كراس أو مناطق جلوس بطريقة تضمن تطبيق التباعد الاجتماعي عن طريق ترك مقعدين خالية بين كل فرد والآخر من جميع الاتجاهات، بجانب تطبيق التباعد بينهم وبين بقية العملاء، مشيرة إلى إمكان جلوس العائلة سوياً إلى مترين على الأقل.

ونصحت الهيئة أن تكون زيارة دور السينما عن طريق شراء التذاكر من المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة للحجز لتقليل التجمعات عند شباك التذاكر، وحتى تسهل عملية التنظيم.

ومن المقرر تعطيل أجهزة اللمس المخصصة لشراء التذاكر، وإزالة جميع النسخ المطبوعه والمجلات، والالتزام بالبروتوكولات الخاصة بأماكن الترفيه المفتوحة لتطبيقها على صالات السينما المفتوحة.

وشددت الهيئة على أنه في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد القائمين على دور السينما، يجب إغلاق دور السينما وتعليق العمل فيها حتى يتم تطهير جميع الصالات وتهويتها بشكل جيد، والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.

واقترح الدليل الإرشادي للهيئة، استغلال فترة الإعلانات التي تسبق عروض الأفلام في توعية العملاء عن المرض، وتشمل عرض توضيحي عن إجراءات الخروج والدخول الآمنة التي تمنع التزاحم عند الصالات، وتوزيع منشورات توعوية ووضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

ومن غير المعروف كيف سيكون الإقبال على السينما في الفترة المقبلة في ظل التحذيرات والدعوات الواسعة للحذر وعدم التهاون في إجراءات الوقاية.

والجمعة، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية “تركي آل الشيخ”، عن ضوابط وقائية لأنشطة الترفيه، تمهيدا لعودتها بعد أكثر من 3 أشهر على إيقافها بسبب جائحة “كورونا”.

وجاء الإعلان عن إعادة أنشطة الترفيه، بالتزامن مع عودة الحياة لما كانت عليه في المملكة، إلى حد كبير، قبل ظهور الفيروس في المملكة في مارس/آذار الماضي، عندما أغلقت البلاد حدودها وعلقت الدراسة والعمل والسفر والعمرة وفرضت حظر تجول على السكان.