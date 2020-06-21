كتلة هوائية معتدلة الحرارة مرافقة لامتداد مرتفع جوي

تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية معتدلة الحرارة مرافقة لامتداد مرتفع جوي، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء صيفية عادية خلال اليومين القادمين في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 18، وفي مرتفعات الشراة 27 – 17، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 39، وفي البحر الميت 39 – 29، وفي خليج العقبة 39 – 28 درجة مئوية.