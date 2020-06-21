رئيس اركان الجيش اليوناني لا يستبعد الحرب مع تركيا ويوجه تحذيراً للمجنون اردوغان: سنحرق من يضع قدمه على أرضنا

أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني، “قسطنطينوس فلوروس” استعداد بلاده للرد عسكريا على أي خطوات من قبل تركيا، متوعدا “من يضع قدمه” على الأراضي اليونانية بـ”الحرق”.

وقال “فلوروس”، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها قناة Open اليونانية، السبت: “سنحرق من يضع قدمه على الأرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو”.

ولم يستبعد رئيس الأركان اليوناني اندلاع نزاع عسكري مع تركيا، وذلك إذا ما أقدمت أنقرة على ما قال إنه “تخطي الخطوط الحمراء”، دون أن يوضح ما هيتها.

وأضاف أن “النزاع العسكري محتمل، وليس بوسع أحد أن يستبعد هذا الاحتمال، وفي حال حدث أي شيء من هذا القبيل، فهذا لن يقتصر على نقطة واحدة، بل ستتسع رقعته فورا”.

وشدد على أن “من يهاجم القوات المسلحة اليونانية سيدفع ثمنا باهظا، والجيران يعرفون ذلك”، مؤكدا أن أثينا تعرف ماذا ستفعل في حال تعرض اليونان لأي اعتداء.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا شديدا في أعقاب اتفاق أنقرة على ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وإرسالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

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