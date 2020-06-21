القبض على عامل آسيوي سرق مع شريك له منزل مخدومه

ألقى البحث الجنائي على عامل آسيوي وشريك له في قضية سرقة أحد المنازل.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد لادارة البحث الجنائي قبل أيام من مالك أحد المنازل يفيد بتعرض منزله للسلب المسلح من قبل مجهولين.

وأضاف حين عودة المالك إلى المنزل شاهد العامل الآسيوي الذي يعمل لديه مقيّداً بواسطة الحبال وقد سرقت مبالغ مالية ومصاغات ذهبية من داخل المنزل وشُكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيق في القضية.

واشار الناطق أنّه وبالتحقيق مع العامل الآسيوي أفاد أن خمسة أشخاص مجهولين وملثمين دخلوا إلى المنزل وقاموا بربطه بعد تهديده بواسطة سلاح ناري، وقاموا بعد ذلك بسرقة مبالغ مالية ومصاغات من داخل المنزل ولاذوا بالفرار.

وأضاف أنّه ومن خلال التحقيقات ودراسة مسرح الجريمة، أصبح لدى المحققين أدلة تشير إلى عدم تعرض المنزل للسلب من قبل مجهولين وأن الخادم قد اختلق تلك القصة لسرقة المنزل.

وأشار إلى أنّه تم إعادة التحقيق معه حيث اعترف باتفاقه مع صديق له من ذات الجنسية على سرقة المنزل واختلاق تلك القصة لازالة الشبهات حولهما وتقاسم ما يتم سرقته بينهما.

وتابع أنه عثر بحوزته على جزء من المسروقات كما وتم تحديد مكان تواجد الشريك وألقي القبض عليه وضبط بحوزته باقي المسروقات وجرى تحويل القضية للقضاء .