اسرائيل تسمح بادخال 700 اردني للعمل في فنادق ايلات

زعم موقع مكان العبري ان من المقرر ان تصادق الحكومة الاسسرائيلية، اليوم الاحد، على ادخال 700 عامل من الأردن الى إسرائيل للعمل في الفنادق بمدينة ايلات،.وسيخضع هؤلاء للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وقال الموقع انه يتوقع ان تتم لاحقا الموافقة على ادخال ثمانمائة عامل اردني اخر الى اسرائيل، شريطة ان يتراجع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل

واضاف الموقع: ياتي هذا القرار في ضوء انخفاض عدد الإصابات بكورونا في الأردن، ورغم التوتر القائم بين البلدين على خلفية خطة الضم،

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