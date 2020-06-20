مصر تشكو اثيوبيا لمجلس الامن بعدما هدد وزير خارجيتها بملء سد النهضة الشهر المقبل بالاتفاق مع مصر أو بدونه !!!!!
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في مسيرة بمدينة البيرة.. الجبهة الديمقراطية: المقاومة خيارنا الوطني لمجابهة صفقة ترامب وإسقاط خطة الضم

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