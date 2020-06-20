أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع الحرارة غدا

تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاثنين، وتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 23 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 33 – 19، والأغوار الجنوبية 36 – 22، والبحر الميت 35 – 21، وخليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية. — (بترا)