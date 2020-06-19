20 فلسطينيا قدموا من كندا يصلون الضفة الغربية عبر الأردن

وصل 20 فلسطينيا، اليوم الجمعة، إلى الضفة الغربية المحتلة عن طريق الأردن، بعد قدومهم من كندا عبر طائرة أردنية خصصت لنقل مسافرين أردنيين وفلسطينيين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا في تصريح قناة ـ”المملكة” إن 20 فلسطينيا غادروا الأردن، ووصلوا إلى الضفة الغربية المحتلة عن طريق معبر الكرامة.

وأضاف مهنا :أن “الترتيبات الأردنية – الفلسطينية قد جرت بشكل مميز لنقل المسافرين الفلسطينيين من مطار الملكة علياء إلى الجسر مباشرة بعد وصولهم من كندا على متن طائرة أردنية.”

وأوضح مهنا أن القادمين عبر معبر الكرامة يجري فصحهم من فيروس كورونا بعد أخذهم لقاعات مخصصة في مدينة أريحا بالضفة ، ومن تثبت إصابته بالفيروس عند الفحص يجري أخذه لمستشفيات العزل الفلسطينية لمتابعة علاجه، وغير المصابين يجري إلزامهم بالحجر المنزلي في بيوتهم.

وكان السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة قد أعلن، اليوم الجمعة، عن وصول طائرة للملكية الأردنية (الناقل الوطني) إلى مطار الملكة علياء الدولي تقل أردنيين وفلسطينيين عائدين من كندا، ضمن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا.