مصر تشكو اثيوبيا لمجلس الامن بعدما هدد وزير خارجيتها بملء سد النهضة الشهر المقبل بالاتفاق مع مصر أو بدونه !!!!!
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جرينتش+2 01:56
تقرير للبنك الدولي يشرح الآثار الخطيرة للازمة السورية على بلدان الهلال الخصيب: الاردن والعراق ولبنان

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