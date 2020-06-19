بحث طبي حديث لاطباء الاردن يتصدر عناوين المجلات الدولية المتخصصة

اعلنت المجلة الدولية لامراض القلب، وهي مجلة متخصصة في نشر الدراسات والابحاث المحكمة حول امراض القلب، بان فريقا طبيا بحثيا اردنيا قد نجح في تقديم دراسة بحثية معمقة حول الضغوط النفسية لجائحة كورونا والجلطات القلبية.

لقد احدث فيروس كوفد19 حالة من الفزع والقلق والخوف لدى الافراد اثرت على العامل السيكولوجي لديهم والذي بدوره نتج عنه جلطات قلبية للافراد، وقد توصل الفريق الطبي الى نتائج عديدة، اوردتها المجلة، تعتبر الاولى عالميا والاحدث معرفيا، بهذا يسجل الاردن السبق الطبي عالميا في هذا المجال.

لقد شكل فيروس كورونا اثارا سلبية على الانسان – نفسية واجتماعية واقتصادية ومالية – كما الحق اضرارا اقتصاديه ومالية كبيرة بالمؤسسات الرسمية والخاصة، حتى المجالات الرياضية والثقافية هي الاخرى اصابتها اضرار كبيرة لاتحصى، حيث عطلت هذه الجائحة كافة مناشط الحياة، وعزلت الافراد في بيوتهم واصبحت البيوت عبارة عن جزر متباعدة يتم التواصل بينها بوسائل التواصل الاجتماعي وبلغة الاشارة في اغلب الاحيان.

من هنا تكمن اهمية هذه الدراسة التي قام بها عدد من الاطباء من اصحاب الاختصاص في القلب، ومن اطباء الاقامة في المستشفيات الاردنية، نظرا لانها ستوجه انظار المختصيين في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية في العالم الى خطورة اثار هذه الجائحة وضرورة الاهتمام بالعامل النفسي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للافراد وخاصة طلبة المدارس الذين هم على مقاعد الدراسة الثانوية والجامعية وكبار السن .

نثمن بتقدير واحترام عاليين هذا الانجاز على المستوى العالمي، ونشيد بجهود فريق البحث الطبي الاردني مرة ثانية على هذا المنجز الحضاري والذي بلا ادنى شك سيخدم الاردن طبيا وعلاجيا ومعرفيا و الانسانية جمعاء، ونتمنى لهذا الفريق المتميز دوام التقدم والرفعة.. والى الامام والله ولي التوفيق .

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