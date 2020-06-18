رغم تمهل ترامب بشأن الضم.. "هأرتس" تصف السفير الامريكي في اسرائيل بـ"سفير الضم" المتعجل للخطة اكثر من نتنياهو
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وزير الصحة :حجز مليون جرعة من مطعوم الكورونا حال تصنيعه

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