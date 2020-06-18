وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1001

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها واحدة محلية فقط.

وأوضحت الوزارة، في إيجاز إعلامي يومي صادر عن رئاسة الوزراء، أنّ الحالة المسجلة هي مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا.

أما الحالات غير المحلية، فهي: 11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و2 من مصر، و1 من الكويت، و4 من السودان، و2 من الإمارات).

كما سُجلت إصابتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1001) حالة.

كما سجلت أيضاً (4) حالات شفاء: (3) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.

الوزارة أعلنت ايضا بأن فرق التقصي الوبائي أجرت (8230) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (310732) فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين بطلب مواعيد للمراجعة في المستشفيات والمراكز الصحيّة الحكوميّة الدخول عبر المنصّة الإلكترونيّة: (www.emed.hakeem.jo)، والتي جاء إطلاقها ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحّي (حكيم).

** تطبيق “أمان”:

ودعت الوزارة المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان) بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم الصحيّة.

عودة الأردنيين من السعودية :

وقال الإيجاز إنّ إجراءات عودة الأردنيين من المملكة العربيّة السعوديّة (برّاً) ما زالت مستمرّة، موضحة أنّ عدد العائدين بلّغ حتى صباح الخميس (350) أردنيّاً وأردنيّة.

وأكّد الإيجاز أن خليّة الأزمة مستمرة بالتنسيق مع السفارة الأردنيّة في الرياض باجراءات إعادة الأردنيين الراغبين بالعودة عبر حدود العمري بشكل شبه يوميّ.

عودة من تقطعت بهم السبل من فلسطين وإسرائيل:

وأشار الإيجاز إلى أنّ يوم الأحد المقبل سيشهد بدء اجراءات عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من دولة فلسطين الشقيقة، ومن إسرائيل؛ وتجري التحضيرات اللازمة في خليّة الأزمة بهذا الصدد.