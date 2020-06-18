“طيران الإمارات” تضيف 10 مدن جديدة وتوفر رحلات ربط إلى 40 مدينة

دبي، 18 يونيو (حزيران) 2020: أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 10 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كلا من كولومبو (20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، اسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة “هو شي منه” (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة (اعتباراً من 15 يوليو). وسوف تقتصر رحلات الرحلات من سريلانكا وباكستان وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم أو اولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: “في الوقت الذي توفر فيه طيران الإمارات مزيداً من الرحلات الجوية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم من أجل ضمان سفر آمن وسلس لعملائنا وأفراد أطقمنا. ويعكس إعلان الحكومة تسهيل سفر المواطنين والمقيمين بين دولة الإمارات ودول معينة اعتباراً من 23 يونيو، نهج دولتنا جيد التخطيط لاستئناف السفر والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع حماية مجتمعاتنا من كوفيد-19”.

وبالإضافة إلى الوجهات التسع الجديدة، ستزيد طيران الإمارات خلال يوليو (تموز) عدد رحلاتها إلى الوجهات التالية: لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، زيوريخ، مدريد، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، تورنتو، كوالالمبور، سنغافورة وهونج كونج.

ويمكن للعملاء الآن الحجز للسفر عبر دبي إلى وجهات في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين طالما كانوا مستوفين متطلبات السفر والدخول إلى وجهاتهم المقصودة.

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