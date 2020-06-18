حكاية يونس شلبي.. بطل الكوميديا على الشاشة والتراجيديا في الحياة

عانى الكثير من نجوم الكوميديا العربية من قسوة الحياة التى ملأوها ضحكا وسخرية، وقد تعمدوا أخفاء معاناتهم عن جمهورهم، وآثروا ان يتجرعوا الالم وحدهم بعيدا عن الأضواء.

ومن بين هؤلاء النجوم، الفنان المصري الضاحك البرىء يونس شلبى، الذى رسم البسمة على وجوه الكبار والصغار فى كل ما قدمه من أعمال وشخصيات.. منصور ابن الناظر فى “مدرسة المشاغبين”، وعاطف السكرى فى “العيال كبرت”، وبوجى فى مسلسل الأطفال الشهير “بوجى وطمطم”، وغيرها عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

ورغم فيض الضحك والسعادة الذى يصاحب كل مشاهد يونس شلبى وتستدعيه صورته عاش الفنان الكوميدى أحزانا وآلاما كثيرة، أخفاها وراء ابتسامته البريئة وطلته الطيبة، كما عانت أسرته كثير من الأحزان والمصاعب.

وفى حوار صحفي مع أرملته سيدة وابنته دعاء تحدثتا بحرقة عن معاناة وأحزان يونس شلبى، الذى عاش اليتم فى سن 3 سنوات.

ولد يونس شلبى فى 30 مايو 1941 بمدينة المنصورة، وهو أخ وحيد على شقيقتين هو أصغرهما، وكان والده تاجرا كبيرا فى بورصة القطن وخسر أمواله ومات حزنا، ليترك زوجته شابة ومعها ابنتان فى عمر 15، 17 عاما، بينما لم يتجاوز عمر ابنه يونس 3 سنوات.

تزوجت شقيقتا يونس شلبى وعاشت الأم مع ابنها، وبعد حصوله على الثانوية العامة فى المنصورة انتقلت معه ليعيشا بالقاهرة، بعد التحاقه بكلية التجارة جامعة عين شمس، وكانت مواهبه الفنية ظهرت فى فرق التمثيل بالمدرسة والجامعة.

وكان الفنان يونس شلبى يعمل خلال فترة دراسته الجامعية فى الحسابات بمستشفى أبوالريش وبجامعة عين شمس، لينفق على نفسه، ويساعد والدته على أعباء الحياة، كما أشارت أرملته.

وبعد حصوله على بكالوريوس التجارة التحق يونس شلبى بمعهد الفنون المسرحية، وتعرف على حسن مصطفى وعادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكى وهادى الجيار، وبدأ مشوار الفن، وشارك فى بدايته بأدوار صغيرة فى بعض الأفلام، ولكن بدأت شهرته مع مدرسة المشاغبين أوائل السبعينيات، وشارك فى العديد من الأعمال، وتحسنت أحواله المادية.

وبسبب ارتباطه الشديد بوالدته وحرصه على أن يجد زوجة ترعاها تأخر يونس شلبى فى الزواج حتى وصل لسن 45 عاما، وبعدها تزوج من قريبته، وأقام حفل زفاف حضره كل نجوم الفن. وأنجب أبناءه شيماء وعمر ودعاء وهاجر وسارة وأمينة.

أصيب يونس شلبى بمرض السكر فى سن 30 عاما، وبعد زواجه وتألقه الفنى بدأت رحلة شقائه معاناته مع المرض عام 1994 أثناء عرض مسرحية “فلاح فى مدرسة البنات”، حيث بدأت تظهر عليه مضاعفات السكر، أصيب بغرغرينة فى إصبع قدمه، وأزمات بسبب ضيق الشرايين، وأجرى أكثر من جراحة زرع شرايين فى ساقيه، وفى عام 1995 ماتت أمه فكانت أكبر أزمة فى حياته، وبعدها تدهورت حالته الصحية والنفسية، وأصيب بجلطات فى القلب والمخ، وأجرى عمليتى قلب مفتوح، وأنفق مبالغ كبيرة على علاجه.

ورغم تدهور حالته الصحية ظل يونس شلبى يعمل، ويشارك فى بعض الأعمال الفنية كلما استطاع، وشارك فى مسلسل مع الفنان سمير غانم، كما شارك فى مشاهد قليلة فى فيلم “طيور الظلام” مع عادل إمام، وبعض مسرحيات الأطفال.

وفى لقاء تليفزيونى نادر ظهر الفنان يونس شلبى فى المرحلة الأخيرة من حياته، وقد بدت عليه بوضوح آثار المرض والجلطة التى تسببت له فى شلل نصفى يحاول أن يبدو متماسكا ليطمئن جمهوره على صحته، بعد إجراء عدة جراحات منها عمليتان قلب مفتوح، ولكن باءت محاولته بالفشل فانطلقت دموعه كطفل صغير، وهو يتحدث عن مساعدة وزارة الثقافة ونقابة الفنانين له فى العلاج.

وفى هذا اللقاء الذى ربما لم يره الكثيرون قال الفنان الراحل فى رده عن سؤال، هل يسأل عنك الأصدقاء من الوسط الفنى؟، إن الفنانين سعيد صالح وحسن مصطفى يسألان عنه دائما، وإنه ليس حزينا أو غاضبا من زملائه الذين لا يسألون عنه قائلا: «مش زعلان من حد أنا عاذرهم أكيد عندهم شغل، وإحنا فى زمن صعب وكل واحد عنده مسؤوليات»، وختم حديثه قائلا: «متشكرين لكل اللى جالى وكل اللى مجاليش».

وقبل وفاته أوصى يونس شلبى زوجته بتعليم أبنائه، وفارق الحياة فى نوفمبر 2007، وكانت شيماء أكبر أبنائه فى الصف الثانى بكلية التجارة، وأصغرهم فى الصف الرابع الابتدائى، ولم يترك الفنان الكوميدى لأسرته أى عائد سوى معاش شهرى لا يتجاوز 2300 جنيه، وعانت أسرته وزوجته وأبناؤه معاناة كبيرة بعد وفاته.