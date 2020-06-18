بعد 9 سنوات على رحيلها.. طلب الزواج من الفنانة الجميلة هند رستم !!

اختيرت النجمة هند رستم زوجة، بعد منافسة بين نجمات السينما المصرية، ‏وذلك فى تريند على “تويتر” بصورة تجمع فاتنات السينما المصرية مع سؤال: لو رجع ‏الزمن لتختار فنانة تتجوزها.. ستختار مين؟ فأجمع عدد كبير من رجال ‏تويتر على الزواج من هند رستم، ووصفوها بـ”مارلين مونرو” العرب. ‏

يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، كان قد أدرج اسم الفنانة الراحلة هند ‏رستم، فى مشروع “عاش هنا” لتخليد أسماء الشهداء والمبدعين الذين قدموا ‏إسهامات عظيمة، لذا وضع الجهاز القومى للتنسيق ‏الحضارى لافتة تحمل اسم هند رستم على باب منزلها الذى يقع فى 10 شارع ‏كمال الطويل بالزمالك.‏

وولدت هند حسين مراد رستم، فى حى (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية ‏لأب من عائلة مصرية ذات اصول تركية، كان يعمل ضابطًا فى الشرطة، درست ‏بمدرسة (سان فانسان دى بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ‏ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة. ‏

كان أول ظهور لها كومبارس فى أغنية “اتمخطرى يا خيل” مع ليلى مراد فى ‏فيلم “غزل البنات” عام 1949، ثم دور صغير مع يحيى شاهين فى فيلم ‏‏(أزهار وأشواك)، حتى أعاد اكتشافها المخرج حسن الإمام، وأسند إليها ‏أدوار البطولة فى فيلم (الجسد). ‎

غيرت من هوايتها كمؤدية لأدوار الإغراء لتظهر فى (باب الحديد) و(امرأة ‏على الهامش) فى ثوب فنى جديد، كما لعبت دورًا كوميديًّا فى فيلمى (حب ‏فى حب) و(إشاعة حب)، وعملت مع عاطف سالم وفطين عبدالوهاب ‏وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار ‏وأحمد بدرخان‎.‎

‎ ‎وقدمت آخر أعمالها فى عام 1979 فيلم “حياتى عذاب”، ثم اعتزلت السينما ‏لتتفرغ لحياتها الأسرية، ومن أشهر أفلامها: الجسد، بابا أمين، ‏اعترافات زوج، الستات ما يعرفوش يكدبوا، أنت حبيبى، نساء فى حياتى، ‏ابن حميدو، لا أنام، رد قلبى، باب الحديد، بين السما والأرض، صراع ‏فى النيل، شفيقة القبطية، الزوج العازب، سيد درويش، الخروج من الجنة‎.‎