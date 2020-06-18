بعد 9 سنوات على رحيلها.. طلب الزواج من الفنانة الجميلة هند رستم !!

اختيرت النجمة هند رستم زوجة، بعد منافسة بين نجمات السينما المصرية، وذلك فى تريند على “تويتر” بصورة تجمع فاتنات السينما المصرية مع سؤال: لو رجع الزمن لتختار فنانة تتجوزها.. ستختار مين؟ فأجمع عدد كبير من رجال تويتر على الزواج من هند رستم، ووصفوها بـ”مارلين مونرو” العرب.
يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، كان قد أدرج اسم الفنانة الراحلة هند رستم، فى مشروع “عاش هنا” لتخليد أسماء الشهداء والمبدعين الذين قدموا إسهامات عظيمة، لذا وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لافتة تحمل اسم هند رستم على باب منزلها الذى يقع فى 10 شارع كمال الطويل بالزمالك.
وولدت هند حسين مراد رستم، فى حى (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية لأب من عائلة مصرية ذات اصول تركية، كان يعمل ضابطًا فى الشرطة، درست بمدرسة (سان فانسان دى بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة.
كان أول ظهور لها كومبارس فى أغنية “اتمخطرى يا خيل” مع ليلى مراد فى فيلم “غزل البنات” عام 1949، ثم دور صغير مع يحيى شاهين فى فيلم (أزهار وأشواك)، حتى أعاد اكتشافها المخرج حسن الإمام، وأسند إليها أدوار البطولة فى فيلم (الجسد).
غيرت من هوايتها كمؤدية لأدوار الإغراء لتظهر فى (باب الحديد) و(امرأة على الهامش) فى ثوب فنى جديد، كما لعبت دورًا كوميديًّا فى فيلمى (حب فى حب) و(إشاعة حب)، وعملت مع عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار وأحمد بدرخان.
وقدمت آخر أعمالها فى عام 1979 فيلم “حياتى عذاب”، ثم اعتزلت السينما لتتفرغ لحياتها الأسرية، ومن أشهر أفلامها: الجسد، بابا أمين، اعترافات زوج، الستات ما يعرفوش يكدبوا، أنت حبيبى، نساء فى حياتى، ابن حميدو، لا أنام، رد قلبى، باب الحديد، بين السما والأرض، صراع فى النيل، شفيقة القبطية، الزوج العازب، سيد درويش، الخروج من الجنة.