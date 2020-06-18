وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1001
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بعد 9 سنوات على رحيلها.. طلب الزواج من الفنانة الجميلة هند رستم !!

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