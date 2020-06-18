رغم تمهل ترامب بشأن الضم.. "هأرتس" تصف السفير الامريكي في اسرائيل بـ"سفير الضم" المتعجل للخطة اكثر من نتنياهو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:26
القبض في لبنان على خلية “داعشية” مسلحة حاولت قتل عسكريين والالتحاق بصفوف التنظيم في سوريا ومصر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني