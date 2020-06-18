الخارجية الفرنسية: نتشاور مع دول أوروبا لمواجهة الانتهاكات التركية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا تدرس وسائل الرد على الانتهاكات التركية.

وأضافت الوزارة في تصريح لقناة “العربية” اليوم الخميس، أن “بلادها تتشاور مع أوروبا لمواجهة المخاطر على دولنا”.

وكشفت الوزارة أن “وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور ألمانيا وبريطانيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا”.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أكدت، أمس الاربعاء، أن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع.

وقالت إن “فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطة فرنسية”..مضيفة أن “أنقرة خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم الحلف الأطلسي (الناتو)”.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. بحسب ما أفادت “رويترز”.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي، إن “السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع” في ما يخصّ هذه الحادثة.

وتعرضت سفينة فرنسية، أمس الأربعاء، كانت تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط لعمل “عدواني للغاية” من قبل زوارق تركية، بحسب وصف وزارة الدفاع الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أن السفينة تعرضت لثلاث “ومضات لإشعاعات رادار” من أحد الزوارق التركية، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة لحلف الناتو”.