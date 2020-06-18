التعليم العالي: تدريس طلبة دكتور الصيدلة السنة السادسة في الحرم الجامعي

وافق مجلس التعليم العالي على تدريس طلبة المرحلة السريرية في تخصص دكتور الصيدلة (السنة السادسة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، استكمالاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بأسس وترتيبات التدريس والامتحانات في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2019 / 2020.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم الخميس، إن المجلس ترك موضوع تدريس وتقييم طلبة هذا التخصص الموجودين خارج المملكة للجامعات لاتخاذ اللازم بخصوصهم. وأكد المجلس ضرورة مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة.