قرقاش الإماراتي يعتبر قضية فلسطين مجرد "خلاف سياسي" مع اسرائيل لا يمنع من فتح قنوات التعاون معها !!!!!!
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جرينتش+2 06:04
ضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج من اراضي الدولة بمنطقة الهاشمية

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