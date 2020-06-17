جابر يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 987 اصابة.. ولا حالات شفاء

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاربعاء،ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 987 إصابة.

وبين، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو الآتي: حالة في محافظة الزرقاء، وأخرى في محافظة العاصمة، وحالتان لأردنيين قادمين من السعودية ومصر، وحالة لعامل وافد يعمل في مركز حدود الكرامة في محافظة المفرق، ويجري التقصي عن المخالطين، وحالة لسائق من جنسية عربية على حدود العمري.

وأوضح الوزير جابر أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 9879 فحصاً للكشف عن كورونا في جميع محافظات المملكة، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 303502، وهو أكثر بـ10 أضعاف من المعيار العالمي في التعامل العالمي مع الجائحة.

ودعا الدكتور جابر المواطنين إلى التعاون مع فرق التقصي الوبائي لزيادة الحماية المجتمعية واكتشاف الحالات غير المعروفة للاستمرار بحالة الاستقرار الوبائي، التي وصلت لها المملكة، مشيراً إلى وجود دراسة لتغير استراتيجية الحجر ومتابعة المصابين.

وبين أن الأساور الإلكترونية ستصل يوم غد الخميس، حيثُ سيتم تجربة 300 إسوارة منها لقياس مدى استجابتها، لافتا إلى أن توظيف التكنولوجيا يساعد بشكل كبير في التقليل من انتشار المرض.

ونوه جابر إلى أن خدمة طلب الموعد لمراجعة المنشآت الصحية عبر المنصة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير بتخفيف عبء الوقت والجهد على المراجعين، وتنظيم عمل الكوادر العاملة واستقبال المرضى في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن منصة “صحتك”، التي تجمع عدة منصات تهدف إلى بث رسائل توعوية ورسائل نوعية بلغة سهلة ومُبسطة.

وأضاف أن وزارة الصحة تدرس التعاقد مع شركات التوصيل لإيصال الأدوية لعدد كبير من المرضى إلى منازلهم، تجنباً للمخالطة، وتوفيراً للوقت والجهد.

وطالب وزير الصحة المواطنين، الذين تصلهم رسالة تنبيهية بمخالطة شخص مصاب، التوجه لأقرب مديرية صحة أو الاتصال بالرقم 111، وإجراء فحص كورونا دون خجل وخوف، مشيراً إلى أن الرسائل التنبيهية أرسلت لـ509 أشخاص راجع منهم 300 شخص فقط مديريات الصحة، علماً أن التطبيق يحافظ على السرية التامة في تعامله مع البيانات.

وأضاف أن الحكومة قلقة من عودة الحجر أكثر من المواطن، مشيراً إلى أن كلفة اليوم الواحد بالحجر تعادل كلفة الصرف على القطاع الصحي.

ورداً على سؤال حول إمكانية استيراد دواء “ديكساميثازون”، أكد الدكتور جابر، أن الدواء البريطاني موجود بكميات كبيرة في الأردن، ويستخدم في علاج حالات الالتهاب الرئوي الحاد المشابه لكورونا وفي أمراض الكلى أيضًا، مبيناً أن الدواء يؤثر بشكل إيجابي في علاج الحالات بمقدار 8/1 من المستخدمين.

وأكد على جاهزية القطاع الصحي في التعامل الوضع الوبائي في المملكة، لافتاً إلى أنه في حال تم تسجيل 10 حالات لمدة 7 أيام متتالية أو إصابة 1 بالمئة من عدد الفحوصات العشوائية سيتم العودة للإجراءات السابقة.

كما أكد الدكتور جابر أن الشعب الأردني لا يملك مناعة بسبب قلة الحالات، مشيراً إلى أن مناعة القطيع لا يمكن الوصول إليها إلا بثمن باهض ولن تستخدم في الأردن.

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