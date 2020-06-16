يديعوت احرونوت: أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن لحين تسليمها الأسيرة المحررة أحلام التميمي



كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن، لتسليمها أسيرة محررة بصفقة شاليط.

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، أحلام التميمي.

وقالت يديعوت، إن التميمي، مطلوبة للـ FBI، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم “سوبارو” بالقدس، بالعام 2001، التي أدت لمقتل 15 شخصا، بينهم مواطن أمريكي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طلبت بالسابق من الحكومة الأردنية تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.