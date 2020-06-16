"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 981
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بين الشعر والرقص.. الشاعر إبراهيم ناجى يتغزل بالراقصة تحية كاريوكا

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