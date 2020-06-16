الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

أعلن الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية في مصر، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بوم الاثنين.

وقال خالد عبر حسابه على فيسبوك اليوم: “أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا،

أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها”.

وأضاف: “خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم”.

وكانت المسحة الثالثة لفحص كورونا للفنانة الجداوي قد كشفت، أمس الاول الأحد، أن النتيجة ما زالت إيجابية والفيروس متمكنا منها.

ولم يحدد الأطباء أي جديد بخصوص حالة الجداوي وسيستمر الوضع كما هو عليه من حيث العزل بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية المصرية، كما ستظل تحت الرعاية المركزة خوفا من تدهور حالتها الصحية مرة أخرى، وانخفاض مستوى الأوكسجين بالدم.

وقالت ابنتها الوحيدة أميرة، إن والدتها “أحسن حالا من ذي قبل، لكن كان الأمل في خروج الفيروس من جسدها بعد رحلة طويلة من العلاج، خاصة أن إيجابية المسحة القت بظلال نفسية محبطة على أمها والجميع، وحتى الأطباء”.

وتعد هذه المسحة هي الثالثة للفنانة رجاء الجداوي بعدما أجريت المسحة الأولى في 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على إثرها للعناية المركزة.