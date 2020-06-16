“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 981

عمان 16 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، إحداهما محليّة والأخرى خارجيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981.

وتوزعت الحالتان الجديدتان، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: حالة واحدة في الكوادر الصحيّة التي تقوم على رعاية المصابين في العاصمة عمّان، وحالة واحدة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

واشار الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8950 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة حتى الآن 292623 فحصاً.

كما أعلنت وزارة الصحّة عن إطلاق خدمة طلب موعد المراجعة في المستشفيات والمراكز الصحيّة الحكوميّة عبر المنصّة الإلكترونيّة (www.emed.hakeem.jo)، والتي تأتي ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحّي (حكيم).