أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة بالغور والعقبة

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الاربعاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة قليلا الخميس، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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