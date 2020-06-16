العدو يقصف عدة مناطق بقطاع غزة، ويقتحم مدناً في الضفة واحياءً برام الله لاعتقال 11 شاباً بينهم اسرى محررون/ فيديو
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أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة بالغور والعقبة

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