وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 979

أعلنت وزارة الصحة أنّ الأردن ما زال ضمن مستوى معتدل الخطورة، وذلك بعد تسجيل (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين.

وأوّضح الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء أنّ من بين الحالات المسجلة حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة.

وفي تفاصيل الحالات المحلية، فهي: حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، وأخرى من لواء الرمثا، ويتمّ الاستقصاء عنهما حاليّاً.

أما الحالات غير المحلية، فهي: 3 حالات لسائقي شاحنات، منهم 2 أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و آخر غير أردني قادم من حدود جابر تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما تمّ تسجيل 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (وهم: 5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـــــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو).

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (979) حالة.

وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت: (10) حالات شفاء من مستشفى الأمير حمزة.

وقد أجري (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، ما أدى إلى رفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً.

وأعلنت الحكومة أنه “بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميّت، فقد تمّ إنشاء موقع خاصّ لعزلهم هناك (مستشفى مصغّر) ويتلقّون فيه الرعاية الصحيّة اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن (20) مصاباً”. وأشار الإيجاز إلى أنّ هذا الإجراء يأتي إثر تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.