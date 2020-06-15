وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 979
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جرينتش+2 07:18
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 979

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