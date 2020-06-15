رخيص ولكنه مفيد.. هذه مزايا الترمس وخصائصه الصحية المدهشة

الترمس من الأطعمة المسلية التى يحبها الكثيرون ويتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج، فضلا عن ذلك يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع livestrong فإن الترمس يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وأ والمواد المضادة للأكسدة وغيرها من العناصر والفيتامينات المهة للجهاز المناعى، ومن فوائده على الصحة ما يلي:

1:يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم والوقاية من الامراض والعدوى.

2:يعتبر الترمس من أبرز أنواع الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الزهايمر والخرف.

3:يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والالتهابات.

4:يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية ووقايتهم من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

5:له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

6:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعالج الاضطرابات والالتهابات التى تتعرض لها.

7:يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون.

8:تستخدم مياه الترمس لعلاج مشاكل الشعر والتخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس.

9:يمكن استخدام ماسك الترمس المطحون لعلاج مشاكل البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة .

10: يعمل على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد.