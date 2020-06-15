جدل حول علاقات محمود درويش الشّخصية

مصدر ميداني سوري لـ"سبوتنيك": معركة إدلب على الأبواب بعدما اتاحت تركيا لعصابات المسلحين مهاجمة مواقعنا مراراً
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