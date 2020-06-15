توقيف 3 أشخاص جراء نشرهم تعليقات مسيئة للصلوات في الكنائس

أوقف المدعي العام (3) أشخاص بتهمة إثارة النعرات الدينية والسب والشتم بعد إحالتهم من قبل وحدة الجرائم الالكترونية، إثر نشرهم تعليقات مسيئة ارتبطت باقامة الصلوات في الكنائس الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي في البيان، إنه إثر رصد عدد من التعليقات والمنشورات المسيئة ارتبطت باقامة الصلوات في الكنائس الأسبوع الماضي، فقد قامت وحدة الجرائم الالكترونية بمتابعة عدد من تلك الحسابات لتحديد أصحابها وإلقاء القبض عليهم .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تحويلهم الى المدعي العام بعد تحديد هوياتهم والقاء القبض عليهم، حيث قرر المدعي العام توقيفهم مدة أسبوع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة إثارة النعرات الدينية والسب والشتم، وما زالت المتابعة جارية لحسابات أخرى لتحديد هوية أصحابها وضبطهم .