أجواء معتدلة اليوم وغدا.. وحارة الاربعاء وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون الأجواء حارة نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الثلاثاء، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والعقبة،

كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الأربعاء، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 10، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، والأغوار الجنوبية 36 – 26، والبحر الميت 35 – 24، وخليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.