جابر يعلن اليوم الاحد شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 961



عمان 14 حزيران (بترا )- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 961 حالة.

وقال الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء اليوم الأحد، ان الحالات توزعت بين شخص قدم الى الاردن من اليمن و 6 حالات لمخالطين، وحالة في لواء الرمثا، وحالة اخرى بمحافظة البلقاء، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الفرق الطبية والحكام الإداريين بعزل بعض المناطق وإغلاق منشآت.

واضاف، انه “تم تسجيل 4 حالات شفاء كانت تحت العلاج في مستشفى الامير حمزة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى682 فيما لا يزال 139 مصابا تحت العلاج.

وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت اليوم الاحد 8607 فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الوباء في المملكة إلى 275480 أي اكثر بعشرة أضعاف من المعيار العالمي في التعامل مع الجائحة والذي يتماشى بشكل جيد مع الانفتاح الاقتصادي.

وبين الدكتور جابر ان عدد المواطنين الذين قاموا بتنزيل تطبيق “أمان” وصل إلى 600 الف، مشيرا الى ان التطبيق يحافظ على السرية التامة في التعامل مع البيانات.

وطالب المواطنين بالمحافظة على الوضع الوبائي الجيد الذي وصلت اليه المملكة والتعاون لمكافحة انتشار المرض عن طريق تحميل تطبيق “أمان” والتوجه الى أقرب مديرية صحة بالمحافظة في حال وصل الشخص تنبيها من التطبيق لإجراء فحص كورونا، بالاضافة الى التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، كون الجائحة لم تنته كما يعتقد البعض، مشيرا الى أن هناك أنظمة اقتصادية وصحية داخل الإقليم انهارت في الأيام القليلة الماضية.

وفي رد على استفسار، حول عودة الحظر الشامل يوم الجمعة أكد الدكتور جابر ان العودة للاجراءات تقاس حسب المصفوفة والوضع الوبائي في المملكة، مؤكدا انه في حال تم تسجيل 10 حالات لمدة 7 ايام متتالية او ثبوت إصابة 1بالمئة من الفحوصات التي تجرى فسيتم العودة إلى الإجراءات المشددة.

وبين ان المجتمع الدولي يقف مع بعضه في مواجهة الجائحة والاردن كجزء من المجتمع الدولي يتلقى مساعدات لعلاج فيروس كورونا ولكن من الصعب حساب التكلفة بسبب اختلاف الأدوات، مشيرا الى ان الفحص المخبري الواحد يكلف 20 دينارا.

واوضح الدكتور جابر ان الاردن لن يتوانى عن تقديم المساعدة لأي دولة تطلب ذلك، مشيرا الى ان الاردن يقدم الخبرات والدعم الطبي لأكثر من 31 دولة حول العالم.

هذا وقد أشرف محافظ اربد، رئيس لجنة ادارة خلية ازمة كورونا في محافظة اربد رضوان العتوم، على عزل ستة منازل في مدينة الرمثا بعد تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين لسائق شاحنة وزوجته اعلن عن اصابتهما في وقت سابق .

وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إن قوات مشتركة من الشرطة والدرك تنفذ عملية العزل على المنازل الستة اضافة الى خمسة مساجد تقع في محيطها احترازيا.

ولفت المحافظ الى انه تم نقل المصابين الستة الى مستشفى الامير حمزة بعمان، مبينا ان المصابين المخالطين هم شقيقتان للسائق نفسه وثلاث بنات لاحدى شقيقاته وطفل لشقيقته الاخرى.