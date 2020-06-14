الحاجة ام الاختراع.. كمامات بخمسين دولارا تضيء لمحاكاة حركة الشفاه عند التحدث والابتسام/ فيديو

ابتكر مبرمج كمبيوتر ومصمم ألعاب نوعاً فريداً من الكمامات القماشية تضيء لتحاكي حركات الشفايف عندما يتحدث أو يضحك المرتدي بأسلوب ذكي، يضفي البهجة على الأشخاص المحبطة من أفواههم المغطاة طوال الوقت، لا سيما في المستشفيات أو المتاجر، أثناء جائحة كورونا المستجد.

وقام المبرمج الأمريكي تايلر جلايل بتزويد الكمامة القماشية بـ16 من مصابيح “LED” من الجهة الأمامية، تضيء وتنشط كلما تحركت الشفاه، كما أنها قادرة على رسم وجه مبتسم على الكمامة، عندما يضحك أو يبتسم المرتدي من خلف الكمامة، بحسب ما ذكر موقع “intheknow”.

​واعتمد تايلر على جهاز “Arduino Nano” وهو كمبيوتر صغير غير مكلف يشبه الكمبيوتر المصغر ” Raspberry Pi” ليتحكم في مصابيح “LED” ونظام التعرف على الصوت، ويعمل ببطارية قدرتها 9 فولت.

ويمكن إزالة لوحة LED بأكملها لتنظيفها وغسل الكمامة، كما يمكن تعقيم وتطهير وحدة LED بشكل دوري باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، التي تستخدم أيضاً في تنظيف وتعقيم شاشات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.

ونشر تايلر طريقة عمل الكمامة المضيئة بالتفصيل في مدونة خاصة به، وقال إنها غير مكلفة، إذ يبلغ ثمنها إجمالاً حوالي 50 دولاراً فقط، ويمكن لأي شخص أن يصممها في منزله، مشيراً إلى أنه لا يخطط لبيعها، موضحاً أنها غير مناسبة للأطفال.