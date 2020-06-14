أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة بالأغوار والعقبة

تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الأحد، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وأشار تقرير دائرة الارصاد الجوية الى وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول غدا الاثنين، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، في حين ترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 12، وفي مرتفعات الشراة 26 – 10، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 37 – 22، وخليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية. –(بترا) ع ش/وم14/06/2020 08:55:19