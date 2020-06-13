وصول حافلتين تقلان عائدين أردنيين برا من السعودية

وصلت، اليوم السبت، حافلتان تقلان عائدين أردنيين برا من المملكة العربية السعودية عبر مركز حدود العمري،

فقد وصلت أول حافة أردنية تقل 25 مسافرا، ثم وصلت الحافلة الثانية وبها نحو 25 شخصا، وجري تعقيمهما إضافة للأمتعة من قبل الجهات المعنية، ومن المتوقع وصول حافلات أخرى خلال هذا اليوم،

مساعد مدير جمرك العمري المقدم منجد بني هاني قال إنه “جرى تقديم تسهيلات للعائدين برا عبر تفتيش الحقائب إلكترونيا بواسطة أجهزة مختصة.”

نائب مدير مركز حدود العمري المقدم عماد القضاة قال لقناة “المملكة” إن هنالك تنسيقا مسبقا بين الجانبين الأردني والسعودي عند الحدود، لتسهيل مرور المواطنين العائدين بلا تأخير.

كما ان هناك تنسيقا بين الاجهزة الامنية والجهات المعنية كافة لاستقبال هؤلاء المسافرين، وتسهيل حركتهم لارسالهم لمنقطة الحجر في البحر الميت ” وفق القضاة

وكان مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال الاثنين 8 مايو/أيار، إن 1550 أردنيا سيصلون إلى الأردن من السعودية براً عبر معبر العمري الحدودي ضمن 4 دفعات، من أصل 3500 شخص سجلوا على المنصة المخصصة للوصول براً إلى الأردن.