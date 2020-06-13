اونروا تستأنف غدا خدماتها الطبية في جميع عياداتها بالمملكة

تستأنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) غدا الأحد، خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها في جميع انحاء المملكة، وفقا لتدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واوضحت الوكالة، في بيان اليوم السبت، أن العيادات ستستقبل مراجعيها من السبت حتى الخميس في ساعات الدوام المعتاد بين 30ر7 صباحا وحتى 45ر1 ظهرا.

وأهابت الوكالة بمراجعيها التقيد بتدابير السلامة العامة؛ كالتباعد الاجتماعي وغسل الايدي بالصابون وتعقيمهما وارتداء القفازات والكمامات، وأخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا لتحديد نوع الخدمة المطلوبة.

وبينت انه، وحرصاً على صحة المراجعين، سيعمل الطاقم الطبي التابع للوكالة في العيادات الصحية على قياس درجة حرارة المراجعين كافة قبل الدخول للعيادة، والمساعدة في انجاز الخدمة المطلوبة باسرع وقت لتفادي التواجد لوقت طويل داخل العيادة.