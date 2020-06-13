أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم السبت، وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، ومع ساعات الليل تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الاثنين، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 18، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، والأغوار الجنوبية 40 – 25، والبحر الميت 39 – 25، وخليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية. — (بترا)

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