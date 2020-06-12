"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل 25 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 915
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جرينتش+2 10:07
وفقا لـ “فاينانشيال تايمز” البريطانية: السعودية تدرس إلغاء حج هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسها

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